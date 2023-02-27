Obsidian готова в любой момент взяться за ремастер Fallout: New Vegas

Руководители студии Obsidian Тим Кейн и Леонард Боярский сообщили, что заинтересованы в создании графического ремастера Fallout: New Vegas. Слова разработчиков приводит TheGamer.

Кейн уверяет, что игра смогла сохранить большое количество фанатов, поскольку им удалось исправить проблемы со стабильной работой New Vegas, которые возникали во время релиза.

Благодаря этому они вернулись к игре, к этим персонажам и богатой истории. Люди просто хотят этого! Не то чтобы это зависело от меня, но разве графический ремастер Fallout New Vegas не был бы чем-то потрясающим?

Издание подчёркивает, что разработчики явно горят желанием вернуться к разработке ремастера после выхода нового издания The Outer Worlds.