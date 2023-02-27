Ремикс «Комарово» из Atomic Heart попал в музыкальные топы России

Фонк-ремикс на песню Игоря Скляра «Комарово», записанный для вступительной части Atomic Heart, вышел на третье место в чате «Яндекс Музыки».
Версия от 19-летнего российского фонк-музыканта DVRST стала одной из самых популярных композиций последних дней. При этом замедленная версия этого же трека также попала в чарты — сейчас она на 28-м месте.
Фото: Яндекс.Музыка
Ремикс на «Комарово» также стал популярным мемом в TikTok и на YouTube: пользователи массово выкладывают ролики под этот трек и записывают свои вариации на синтезаторе.
Помимо работы DVRST, на 27 февраля в чарте «Яндекс.Музыки» оказались ещё несколько треков из Atomic Heart. На восьмую и 12-ю строчки сегодня поднялись «Трава у дома» и «Звёздное лето» от от Geoffplaysguitar, в топ-20 также попал ремикс «Арлекино».
- 27 февраля 2023
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