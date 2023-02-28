Третий сезон «Мандалорца» начнётся с очень короткой серии
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Как сообщает авторитетный инсайдер под ником Cryptic4KQual, премьера третьего сезона сериала «Мандалорец» станет самым коротким эпизодом в истории «Звёздных войн». Хронометраж первой серии составит всего 35 минут 16 секунд.
Ранее самой короткой премьерой во вселенной Star Wars был первый эпизод «Книги Бобы Фетта» — 37 минут 39 секунд. С чем связан относительно небольшой хронометраж начала третьего сезона «Мандалорца», неизвестно.
Хронометраж премьер сериалов во вселенной «Звёздных войн»
- Первый сезон «Мандалорца» — 38 минут 46 секунд
- Второй сезон «Мандалорца» — 51 минута 47 секунд
- «Книга Бобы Фетта» — 37 минут 39 секунд
- «Оби-Ван Кеноби» — 52 минуты 26 секунд
- «Андор» — 39 минут 9 секунд
- Третий сезон «Мандалорца» — 35 минут 16 секунд
Премьера третьего сезона сериала «Мандалорец» состоится 1 марта на Disney+.
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