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Третий сезон «Мандалорца» начнётся с очень короткой серии

Как сообщает авторитетный инсайдер под ником Cryptic4KQual, премьера третьего сезона сериала «Мандалорец» станет самым коротким эпизодом в истории «Звёздных войн». Хронометраж первой серии составит всего 35 минут 16 секунд.

Ранее самой короткой премьерой во вселенной Star Wars был первый эпизод «Книги Бобы Фетта» — 37 минут 39 секунд. С чем связан относительно небольшой хронометраж начала третьего сезона «Мандалорца», неизвестно.

Хронометраж премьер сериалов во вселенной «Звёздных войн»

Первый сезон «Мандалорца» — 38 минут 46 секунд

Второй сезон «Мандалорца» — 51 минута 47 секунд

«Книга Бобы Фетта» — 37 минут 39 секунд

«Оби-Ван Кеноби» — 52 минуты 26 секунд

«Андор» — 39 минут 9 секунд

Третий сезон «Мандалорца» — 35 минут 16 секунд

Премьера третьего сезона сериала «Мандалорец» состоится 1 марта на Disney+.