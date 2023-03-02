Критики высоко оценили боксёрскую драму «Крид 3»

3 марта в мировой прокат выходит боксёрская драма Майкла Б. Джордана «Крид 3». Многие критики уже посмотрели картину, большинство из них остались от неё в восторге. На момент написания этой новости у фильма 89% «свежести» от журналистов и 97% от зрителей на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Оценки «Крида 3» на Rotten Tomatoes

Фото: Rotten Tomatoes

Журналисты отмечают, что режиссёрский дебют Майкла Б. Джордана удался. Они называют его ленту стильной и красивой. По их словам, она с уважением относится к своему зрителю. Недовольные картиной критики разругали затянутый сюжет, странную операторскую работу и наличие штампов, взятых из других спортивных драм.

Киносериал «Крид» — это продолжение фильмов о Рокки, который был учителем Крида. В третьей части «Крида» главному герою предстоит сразиться с другом детства Дэмиеном «Дэмом» Андерсоном (Джонатан Мейджорс), который, выйдя из тюрьмы, хочет вернуться на ринг.