Игроки уничтожают Wo Long: Fallen Dynasty от авторов Nioh за оптимизацию и управление

3 марта состоялся релиз Wo Long: Fallen Dynasty — экшена от создателей дилогии Nioh. Судя по всему, у ПК-версии игры множество технических проблем, из-за чего пользователи просто разносят новинку в Steam.

На момент публикации заметки средний рейтинг Wo Long на платформе Valve составляет всего лишь 31% на основе более чем 1800 отзывов. Геймеры в первую очередь ругают оптимизацию, управление с клавиатуры и мыши, а также вылеты и другие технические проблемы.

Фото: Steam

Отрывки из обзоров пользователей

Концепция, дизайн и бои в игре настолько интересны и круты, что меня убивает то, что я не рекомендую эту игру исключительно из-за производительности.

Производительность и нестабильность этой игры непростительны. Wo Long интересна, когда работает, но проблема в том, что она едва работает у меня и большого количества других игроков. Вернитесь после нескольких патчей или просто забудьте об этой игре.

И снова у нас ужасный порт, который по какой-то причине выглядит невероятно размытым в разрешении 4K на моей RTX 4090. Также Wo Long страдает от статтеров, и я не могу это исправить. Перестаньте выпускать незаконченные игры.

Разработчики всё ещё думают, что все ПК-геймеры используют геймпады. Покупайте игру только после выхода патча.

Если вы играете с мышкой и клавиатурой, я рекомендую вам не спешить с покупкой Wo Long, пока игру не исправят. Я наиграл чуть меньше часа и, скажу честно, расстроился. Камера двигается очень медленно, и мне стало от этого очень некомфортно.

Управление с клавиатуры и мыши осталось таким же, как и в демо-версии — оно до смешного ужасно и делает Wo Long неиграбельной. Пожалейте своё психическое здоровье и повремените с покупкой игры.

О технических проблемах сообщали в том числе и журналисты в своих обзорах. Wo Long страдает от проблем с оптимизацией даже на консолях.