Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Крид 3» показал лучший старт среди всех спортивных фильмов

«Крид 3» показал лучший старт среди всех спортивных фильмов
Комментарии

Боксёрская драма Майкла Б. Джордана «Крид 3» поставила два важных рекорда. Лента показала лучший старт среди всех художественных фильмов про спорт и стартовала лучше первых двух частей. Триквел вышел 3 марта и уже заработал $ 58,6 млн. В прошлую пятницу он привлёк $ 22 млн, а в субботу зрители потратили на него $ 21,4 млн.

Многие критики уже посмотрели картину, большинство из них остались от неё в восторге. На момент написания этой новости у фильма 89% «свежести» от журналистов и 97% от зрителей на агрегаторе Rotten Tomatoes. Журналисты отмечают, что режиссёрский дебют Майкла Б. Джордана удался.

Новость по теме
Критики высоко оценили боксёрскую драму «Крид 3»

Киносериал «Крид» — это продолжение фильмов о Рокки, который был учителем Крида. В третьей части «Крида» главному герою предстоит сразиться с другом детства Дэмиеном «Дэмом» Андерсоном (Джонатан Мейджорс), который, выйдя из тюрьмы, хочет вернуться на ринг.

«Крид 3» — эталонная спортивная драма с классными боями и неожиданно глубоким сюжетом «Крид 3» — эталонная спортивная драма с классными боями и неожиданно глубоким сюжетом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023