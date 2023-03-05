«Крид 3» показал лучший старт среди всех спортивных фильмов

Боксёрская драма Майкла Б. Джордана «Крид 3» поставила два важных рекорда. Лента показала лучший старт среди всех художественных фильмов про спорт и стартовала лучше первых двух частей. Триквел вышел 3 марта и уже заработал $ 58,6 млн. В прошлую пятницу он привлёк $ 22 млн, а в субботу зрители потратили на него $ 21,4 млн.
Многие критики уже посмотрели картину, большинство из них остались от неё в восторге. На момент написания этой новости у фильма 89% «свежести» от журналистов и 97% от зрителей на агрегаторе Rotten Tomatoes. Журналисты отмечают, что режиссёрский дебют Майкла Б. Джордана удался.
Киносериал «Крид» — это продолжение фильмов о Рокки, который был учителем Крида. В третьей части «Крида» главному герою предстоит сразиться с другом детства Дэмиеном «Дэмом» Андерсоном (Джонатан Мейджорс), который, выйдя из тюрьмы, хочет вернуться на ринг.
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