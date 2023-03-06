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Авторы Sons Of The Forest раскрыли детали ближайших обновлений выживача

Авторы Sons Of The Forest раскрыли детали ближайших обновлений выживача
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Студия Endnight Games провела викторину «вопрос-ответ», посвящённую Sons Of The Forest. Создатели выживача рассказали, что в первую очередь планируют улучшить в новинке и чего игрокам ждать уже в ближайшее время.

Так, главной целью авторов на ближайшие месяцы станет улучшение поведения ботов-компаньонов — Кельвина и Вирджинии. В будущем они смогут выполнять куда больше действий, смогут эффективнее сражаться и станут действительно полезными напарниками. При этом только Кельвином и Вирджинией всё не ограничится: авторы планируют добавить ещё одного персонажа, роль которого пока не раскрывается.

Sons of the Forest повторяет все ошибки The Forest. Она цепляет, но потом отпугивает Sons of the Forest повторяет все ошибки The Forest. Она цепляет, но потом отпугивает

Также разработчики пообещали расширить сюжет кат-сценами и другими деталями, чтобы сделать его более цельным. Наконец, у создателей в планах есть добавление новых транспортных средств, с помощью которых путешествие по острову перестанет быть настолько утомительным.

Sons Of The Forest — продолжение культовой The Forest, вышедшее 23 февраля в раннем доступе. За первые сутки игра разошлась тиражом в 2 млн копий, обогнав в недельном чарте Steam российскую Atomic Heart.

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