Авторы Sons Of The Forest раскрыли детали ближайших обновлений выживача

Студия Endnight Games провела викторину «вопрос-ответ», посвящённую Sons Of The Forest. Создатели выживача рассказали, что в первую очередь планируют улучшить в новинке и чего игрокам ждать уже в ближайшее время.
Так, главной целью авторов на ближайшие месяцы станет улучшение поведения ботов-компаньонов — Кельвина и Вирджинии. В будущем они смогут выполнять куда больше действий, смогут эффективнее сражаться и станут действительно полезными напарниками. При этом только Кельвином и Вирджинией всё не ограничится: авторы планируют добавить ещё одного персонажа, роль которого пока не раскрывается.
Также разработчики пообещали расширить сюжет кат-сценами и другими деталями, чтобы сделать его более цельным. Наконец, у создателей в планах есть добавление новых транспортных средств, с помощью которых путешествие по острову перестанет быть настолько утомительным.
Sons Of The Forest — продолжение культовой The Forest, вышедшее 23 февраля в раннем доступе. За первые сутки игра разошлась тиражом в 2 млн копий, обогнав в недельном чарте Steam российскую Atomic Heart.
- 6 марта 2023
-
12:29
-
12:16
-
11:32
-
11:13
-
10:34
-
09:39
-
09:06
-
08:30
-
03:14
-
02:53
-
01:44
- 5 марта 2023
-
20:45
-
18:49
-
18:16
-
17:59
-
17:24
-
16:59
-
16:31
-
15:54
-
15:31
-
15:01
-
14:57
-
14:39
-
14:05
-
13:45
-
13:28
-
13:07
-
12:57
-
12:31
-
02:54
-
02:18
- 4 марта 2023
-
23:23
-
21:22
-
20:34
-
18:49