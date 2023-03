Авторы Sons Of The Forest раскрыли детали ближайших обновлений выживача

Студия Endnight Games провела викторину «вопрос-ответ», посвящённую Sons Of The Forest. Создатели выживача рассказали, что в первую очередь планируют улучшить в новинке и чего игрокам ждать уже в ближайшее время.

Так, главной целью авторов на ближайшие месяцы станет улучшение поведения ботов-компаньонов — Кельвина и Вирджинии. В будущем они смогут выполнять куда больше действий, смогут эффективнее сражаться и станут действительно полезными напарниками. При этом только Кельвином и Вирджинией всё не ограничится: авторы планируют добавить ещё одного персонажа, роль которого пока не раскрывается.

Также разработчики пообещали расширить сюжет кат-сценами и другими деталями, чтобы сделать его более цельным. Наконец, у создателей в планах есть добавление новых транспортных средств, с помощью которых путешествие по острову перестанет быть настолько утомительным.

Sons Of The Forest — продолжение культовой The Forest, вышедшее 23 февраля в раннем доступе. За первые сутки игра разошлась тиражом в 2 млн копий, обогнав в недельном чарте Steam российскую Atomic Heart.