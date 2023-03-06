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Беспроводные наушники Nothing Ear 2 представят 22 марта

Беспроводные наушники Nothing Ear 2 представят 22 марта
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Компания Nothing, созданная основателем OnePlus Карлом Пэем, анонсировала презентацию новой версии беспроводных наушников Nothing Ear.

Трансляция ивента начнётся 22 марта в 18:00 по московскому времени на официальном сайте. Nothing Ear (2) позиционируются как первый продукт второго поколения, который значительно превзойдёт Nothing Ear (1).

В анонсе компания обошлась без деталей, но сообщила, что Nothing Ear (2) предложат покупателям «лучший звук» и «лучшую чёткость».

Ранее инсайдеры сообщали, что новая версия беспроводных наушников также получит возможность настроить интенсивность шумоподавления и режим прозрачности, при этом дизайн останется прежним. Также в 2023 году Nothing планирует представить вторую версию смартфона — Phone (2).

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