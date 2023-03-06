В Microsoft Edge добавили функцию, которая улучшает качество старых размытых видео

Компания Microsoft представила Video Super Resolution (VSR) — экспериментальную функцию масштабирования видео для своего интернет-браузера Edge.
Технология, основанная на машинном обучении, сможет увеличивать разрешение роликов низкого качества. Среди прочего VSR сможет удалять блочные артефакты сжатия в старых видео и улучшать чёткость текста.
На данный момент функция работает в тестовом режиме лишь у части пользователей Microsoft Edge. Система обрабатывает только видео в качестве 720p и ниже, высота и ширина должны превышать 192 пикселя.
Кроме того, на текущий момент браузер не сможет улучшить видео, которые защищены технологией управления цифровыми правами DRM — она делает кадры недоступными для обработки. Например, свои видео DRM защищают Netflix, Hulu и HBO Max.
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