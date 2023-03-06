Разработчики Final Fantasy 16 рады, что решились добавить в игру мат

Авторы Final Fantasy XVI в интервью WellPlayed признались, что рады возможности добавить в игру ненормативную лексику.
Руководитель по локализации Кодзи Фокс рассказал, что команда не стала перебарщивать с матом, но считает, что в некоторых моментах он может быть уместен.
Мы не стали заходить слишком далеко, но это здорово, когда персонаж может сказать «fuuuck» в подходящей ситуации.
Он также отметил, что это первая номерная часть Final Fantasy, в которой будут присутствовать грубые выражения — ранее мат был только в спин-оффе Stranger of Paradise. Такое решение связано с более «взрослой» направленностью Final Fantasy XVI: в игре будут и нагота, и сцены насилия.
Разработчики Наоки Ёсида и Хироши Такаи также поделились, что при работе черпали вдохновение из сериала «Игра престолов» и видеоигры God of War. Кроме того, в FF16 можно будет увидеть влияние аниме «Атака Титанов» и «Евангелион».
- 6 марта 2023
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