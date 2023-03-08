Фильм от Тайки Вайтити и задержка трилогии Райана Джонсона: будущее «Звёздных войн»

В этом году последнему номерному фильму по «Звёздным войнам» — «Скайуокер. Восход» — исполнится четыре года. Многим фанатам казалось, что у Disney есть конкретные планы по развитию киновселенной, однако по данным инсайдеров, будущее фильмов по культовой франшизе туманно.

Как сообщает авторитетное издание Variety, ближайшая картина по «Звёздным войнам» выйдет не раньше 2025 года. Поставит её Тайка Вайтити, режиссёр последних «Торов» и «Реальных упырей». Постановщик также планирует сыграть в фильме одного из ведущих персонажей. Судя по всему, это будет привычная для него комедийная лента в духе его прошлых картин.

Также в разработке всё ещё находится фильм от Шармин Обаид, которая поставила несколько серий для «Мисс Марвел». Когда выйдет её картина и о чём она расскажет, неизвестно.

При этом у Disney есть ещё три потенциально больших фильма, однако у каждого из них появились либо проблемы со сроками либо творческие разногласия. Среди них:

трилогия от Райана Джонсона («Последние джедаи» и «Достать ножи») задерживается из-за желания постановщика сперва выпустить «Достать ножи 3» и второй сезон сериала «Покерфейс»;

(«Последние джедаи» и «Достать ножи») задерживается из-за желания постановщика сперва выпустить «Достать ножи 3» и второй сезон сериала «Покерфейс»; спин-офф «Звёздных войн» от Петти Дженкинс («Чудо-женщина») на грани отмены из-за творческих разногласий и графика постановщицы;

(«Чудо-женщина») на грани отмены из-за творческих разногласий и графика постановщицы; фильм по франшизе от продюсера киновселенной Marvel Кевина Файги отложили в долгий ящик из-за занятости в новых супергеройских проектах.

Таким образом, ближайшее будущее фильмов по «Звёздным войнам» сейчас кажется довольно туманным. Остаётся ждать анонсов от самой Disney, которые могут состояться уже в мае.