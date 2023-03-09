У Киану Ривза есть важный реквизит со съёмок «Матрицы» и «Джона Уика»

Недавно Киану Ривз отвечал на вопросы фанатов на Reddit и раскрыл любопытную деталь. Оказывается, у актёра есть важный реквизит со съёмок «Матрицы», «Джона Уика» и «47 ронинов».
Фанат в шутку спросил, крал ли Ривз что-то со съёмок проектов, на что он ответил, что ничего не крал, но один из режиссёров «Матрицы» Вачовски подарил ему оригинальную красную таблетку, а со съёмок «Джона Уика» у Ривза остались часы и обручальное кольцо. А после работы в фильме «47 ронинов» Ривзу удалось заполучить меч.
Фото: Reddit
В комментариях люди стали называть Ривза добрейшим человеком на планете, который ни в коем случае не будет использовать меч или красную таблетку в своих целях.
Следующий фильм с Киану Ривзом в главной роли, «Джон Уик 4», выйдет в прокат в России 23 марта, а 24-го числа доберётся до США.
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