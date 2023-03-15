Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Шпионский сериал «Цитадель» от авторов «Мстителей» продлили ещё до премьеры первого сезона

Шпионский сериал «Цитадель» от авторов «Мстителей» продлили ещё до премьеры первого сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Премьера шпионского сериала «Цитадель», который создали авторы фильмов о «Мстителях», ещё не вышел. Но Amazon уже продлило шоу на второй сезон. По заверению The Hollywood Reporter, к продолжению вернётся шоураннер первого сезона Дэвид Вейл и братья Руссо, которые также поставят несколько эпизодов.

Премьера «Цитадели» состоится на Amazon Prime 28 апреля. Сериал расскажет о сотрудниках шпионского агентства «Цитадель», которое противостоит могущественному синдикату «Мантикора». Главные роли сыграли Ричард Мэдден и Приянка Чопра Джонас. Производство первого сезона обошлось Amazon в $ 200 млн.

Новость по теме
Вышел дебютный трейлер шпионского сериала «Цитадель» от создателей «Мстителей»

В основном сериале будет шесть эпизодов, однако братья Руссо уже запланировали четыре небольших спин-оффа во вселенной — съёмки велись в Испании, Италии, Индии и Мексике.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023