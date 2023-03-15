Шпионский сериал «Цитадель» от авторов «Мстителей» продлили ещё до премьеры первого сезона

Премьера шпионского сериала «Цитадель», который создали авторы фильмов о «Мстителях», ещё не вышел. Но Amazon уже продлило шоу на второй сезон. По заверению The Hollywood Reporter, к продолжению вернётся шоураннер первого сезона Дэвид Вейл и братья Руссо, которые также поставят несколько эпизодов.

Премьера «Цитадели» состоится на Amazon Prime 28 апреля. Сериал расскажет о сотрудниках шпионского агентства «Цитадель», которое противостоит могущественному синдикату «Мантикора». Главные роли сыграли Ричард Мэдден и Приянка Чопра Джонас. Производство первого сезона обошлось Amazon в $ 200 млн.

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В основном сериале будет шесть эпизодов, однако братья Руссо уже запланировали четыре небольших спин-оффа во вселенной — съёмки велись в Испании, Италии, Индии и Мексике.