Для Need for Speed Unbound скоро выпустят первое крупное обновление

Criterion Games и Electronic Arts анонсировали Need for Speed ​​Unbound — Volume 2 — это первое масштабное обновление оригинальной аркадной гонки, которая вышла в ноябре прошлого года. Апдейт предложит массу нового контента.

Это обновление — первое в серии запланированных апдейтов. Оно введёт дополнительные события на выносливость, новые гонки Rumble Races и возможность играть с друзьями или с любыми пользователями в «догонялки», где одним геймерам нужно будет удирать от полицейских, которых отыгрывают другие. Всего в апдейте будет 40 новых заданий, включая три новых ежедневных квеста, за которые можно получить вознаграждение в виде опыта и денег.

С выходом обновления в игре также появятся новые трассы в режиме Hot Laps, в котором игрокам нужно проходить их за ограниченное время. После выхода апдейта пользователи смогут получать новые награды — игровые спецэффекты, позы, наклейки и многое другое.

Трейлер обновления Need For Speed ​​Unbound

Видео доступно на YouTube-канале Need for Speed. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Благодаря этому обновлению игроки смогут за $ 5 приобрести отмеченные местоположения всех 100 медведей, 80 граффити, 80 рекламных щитов и 160 ивентов на игровой карте. Разблокировка премиум DLC также включает эксклюзивный комплект одежды Fury and Zen. В него входят куртка, футболка, треники и кепка.

Need for Speed Unbound — Volume 2 выйдет 21 марта на всех платформах.