Том Круз, Дженна Ортега и другие — стали известны победители Critics Choice Super Awards

Сегодня прошла церемония вручения наград Critics Choice Super Awards. Эту премию получают лучшие развлекательные сериалы и фильмы — в основном супергероика, боевики, хорроры, фантастика и самые разные блокбастеры.

Приз Critics Choice Super Awards в номинации «Лучший научно-фантастический/фэнтезийный фильм» получила лента «Всё везде и сразу». Сериал «Уэнсдей» забрал статуэтку за номинацию «Лучший хоррор-сериал», а Дженна Ортега за работу в шоу стала лучшей актрисой хоррор-сериала. Лучшим супергеройским многосерийным проектом признали «Пацанов», а Энтони Старра удостоили премии за роль антагониста в этом шоу.

В номинации «Лучший боевик» победил «Топ Ган: Мэверик», а Том Круз за главную роль в ленте удостоился награды в категории «Лучшая мужская роль в боевике».

Победители Critics Choice Super Awards 2023

Фильмы

«Лучший научно-фантастический/фэнтезийный фильм» — «Всё везде и сразу».

«Лучшая мужская роль в научно-фантастическом/фэнтезийном фильме» — Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»).

«Лучшая женская роль в научно-фантастическом/фэнтезийном фильме» — Мишель Йео («Всё везде и сразу»).

«Лучший боевик» — «Топ Ган: Мэверик».

«Лучший фильм о супергероях» — «Бэтмен».

«Лучшая мужская роль в боевике» — Том Круз («Топ Ган: Мэверик»).

«Лучшая женская роль в боевике» — Виола Дэвис («Женщина-король»).

«Лучшая мужская роль в фильме о супергероях» — Колин Фаррелл («Бэтмен»).

«Лучшая женская роль в фильме о супергероях» — Анджела Бассетт («Чёрная пантера: Ваканда навеки»).

«Лучший хоррор» — «Варвар».

«Лучшая мужская роль в хоррорах» — Рэйф Файнс («Меню»).

«Лучшая женская роль в хоррорах» — Миа Гот («Перл»).

«Лучший злодей в фильмах» — Миа Гот («Перл»).

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