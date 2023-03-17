Том Круз, Дженна Ортега и другие — стали известны победители Critics Choice Super Awards

Сегодня прошла церемония вручения наград Critics Choice Super Awards. Эту премию получают лучшие развлекательные сериалы и фильмы — в основном супергероика, боевики, хорроры, фантастика и самые разные блокбастеры.
Приз Critics Choice Super Awards в номинации «Лучший научно-фантастический/фэнтезийный фильм» получила лента «Всё везде и сразу». Сериал «Уэнсдей» забрал статуэтку за номинацию «Лучший хоррор-сериал», а Дженна Ортега за работу в шоу стала лучшей актрисой хоррор-сериала. Лучшим супергеройским многосерийным проектом признали «Пацанов», а Энтони Старра удостоили премии за роль антагониста в этом шоу.
В номинации «Лучший боевик» победил «Топ Ган: Мэверик», а Том Круз за главную роль в ленте удостоился награды в категории «Лучшая мужская роль в боевике».
Победители Critics Choice Super Awards 2023
Фильмы
- «Лучший научно-фантастический/фэнтезийный фильм» — «Всё везде и сразу».
- «Лучшая мужская роль в научно-фантастическом/фэнтезийном фильме» — Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»).
- «Лучшая женская роль в научно-фантастическом/фэнтезийном фильме» — Мишель Йео («Всё везде и сразу»).
- «Лучший боевик» — «Топ Ган: Мэверик».
- «Лучший фильм о супергероях» — «Бэтмен».
- «Лучшая мужская роль в боевике» — Том Круз («Топ Ган: Мэверик»).
- «Лучшая женская роль в боевике» — Виола Дэвис («Женщина-король»).
- «Лучшая мужская роль в фильме о супергероях» — Колин Фаррелл («Бэтмен»).
- «Лучшая женская роль в фильме о супергероях» — Анджела Бассетт («Чёрная пантера: Ваканда навеки»).
- «Лучший хоррор» — «Варвар».
- «Лучшая мужская роль в хоррорах» — Рэйф Файнс («Меню»).
- «Лучшая женская роль в хоррорах» — Миа Гот («Перл»).
- «Лучший злодей в фильмах» — Миа Гот («Перл»).
Сериалы
- «Лучший экшен-сериал» — «Кобра Кай».
- «Лучший актёр в экшен-сериале» — Кевин Костнер («Йеллоустон»).
- «Лучшая актриса в экшен-сериале» — Хелен Миррен («1923»).
- «Лучший супергеройский сериал» — «Пацаны».
- «Лучший актёр в супергеройском сериале» — Энтони Старр («Пацаны»).
- «Лучшая актриса в супергеройском сериале» — Татьяна Маслани («Женщина-Халк»).
- «Лучший хоррор-сериал» — «Уэнсдей».
- «Лучший актёр в хоррор-сериале» — Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»).
- «Лучшая актриса в хоррор-сериале» — Дженна Ортега («Уэнсдей»).
- «Лучший научно-фантастический/фэнтезийный сериал» — «Андор» и «Очень странные дела».
- «Лучший актёр в научно-фантастическом/фэнтезийном сериале» — Адам Скотт («Разделение»).
- «Лучшая актриса в научно-фантастическом/фэнтезийном сериале» — Патриша Аркетт («Разделение»).
- «Лучший злодей в сериалах» — Энтони Старр («Пацаны»).
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