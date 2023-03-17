Умер актёр Лэнс Реддик, звезда «Джона Уика», «Прослушки» и Horizon Zero Dawn
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Американский актёр Лэнс Реддик, больше всего известный по ролям лейтенанта Седрика Дэниэлса в культовой «Прослушке» и консьержа отеля «Континенталь» в «Джоне Уике», скончался в возрасте 60 лет.
Как сообщает издание TMZ со ссылкой на местные правоохранительные органы, тело актёра было найдено в его доме в Студио-Сити, Лос-Анджелес. Точная причина его гибели неясна: по предварительным данным, смерть артиста наступила по естественным причинам.
За свою карьеру Лэнс Реддик снялся более чем в 100 проектах, включая культовые сериалы «Прослушка», «Грань» и «Остаться в живых». В последние годы актёр был наиболее известен по роли консьержа в «Джоне Уике», Сайленса в Horizon Zero Dawn, а также Мартина Хэтча в Quantum Break.
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