Касса «Крида 3» перевалила за $ 200 млн

Прокат спортивной драмы «Крид 3» начался 3 марта. Лента уже показала лучший старт среди всего спортивного кино, а на днях его мировая касса преодолела отметку в $ 200 млн. На достижение такого результата картине понадобилось 15 дней.
Исполнитель главной роли и режиссёр «Крида 3» Майкл Б. Джордан недавно признался, что при постановке экшена он вдохновлялся любимыми аниме — «Наруто», «Мегалобоксом», Dragon Ball Z, «Моей геройской академией» и другими.
Постановщик и актёр также напомнил, что в аниме, как и в хорошем кино, через драки раскрываются драматургия и сложные отношения героев. Это он хотел подчеркнуть и в «Криде 3». Ещё он заявил, что в финальном бою его фильма есть удар из аниме Dragon Ball Z.
Киносериал «Крид» — это продолжение фильмов о Рокки, который был учителем Крида.
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