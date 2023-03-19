Касса «Крида 3» перевалила за $ 200 млн

Прокат спортивной драмы «Крид 3» начался 3 марта. Лента уже показала лучший старт среди всего спортивного кино, а на днях его мировая касса преодолела отметку в $ 200 млн. На достижение такого результата картине понадобилось 15 дней.

Новость по теме «Крид 3» показал лучший старт среди всех спортивных фильмов

Исполнитель главной роли и режиссёр «Крида 3» Майкл Б. Джордан недавно признался, что при постановке экшена он вдохновлялся любимыми аниме — «Наруто», «Мегалобоксом», Dragon Ball Z, «Моей геройской академией» и другими.

Постановщик и актёр также напомнил, что в аниме, как и в хорошем кино, через драки раскрываются драматургия и сложные отношения героев. Это он хотел подчеркнуть и в «Криде 3». Ещё он заявил, что в финальном бою его фильма есть удар из аниме Dragon Ball Z.

Киносериал «Крид» — это продолжение фильмов о Рокки, который был учителем Крида.