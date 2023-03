Нейросеть превратила персонажей «Гарри Поттера» в моделей бренда Balenciaga

Пользователь Reddit с ником Kontorusama с помощью нейросети Midjorney показал Гарри Поттера и других героев культовой сказочной вселенной в образах моделей бренда Balenciaga. Персонажи выглядят так, словно сидят на специальных диетах, которые популярны среди топ-моделей, ещё все они вышли серьёзными на вид.

Помимо Гарри, энтузиаст с помощью Midjorney сгенерировал Гермиону, Рона, Гарри, Хагрида и Доби, Дамблдора и Волан-де-Морта.

Герои «Гарри Поттера» в образах моделей бренда Balenciaga

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Midjorney и Warner Bros.

Оказалось, что актёр Люк Янблад воплотил в игре Hogwarts Legacy образы Эверетта Клоптона, Артура Пламмли, Элека и Эрни Ларка. Любопытно то, что артист давно во вселенной «Гарри Поттера». В лентах «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и Тайная комната» и в игре Harry Potter and the Order of the Phoenix он сыграл студента-гриффиндорца Ли Джордана, который дружит с близнецами Уизли и комментирует школьные матчи по квиддичу.