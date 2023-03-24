Игроки в восторге от ремейка Resident Evil 4
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Ремейк Resident Evil 4 наконец-то вышел, а игроки уже поделились своими первыми впечатлениями в Steam. Судя по отзывам, аудитория осталась довольна проектом — у него более 90% положительных отзывов.
Геймеры отмечают, что у Capcom получился достойный ремейк одной из лучших игр в истории. Многим понравились улучшенная графика, обновлённый геймплей и другие элементы.
Так приятно вновь открыть для себя великолепные воспоминания о невероятной для того времени игре! И это с невероятной графикой и геймплеем. Я долго этого ждал. Спасибо, Capcom.
Resident Evil 4 — моя любимая игра всех времён. Мне было всего семь лет, когда отец пришёл домой с работы и удивил меня этой игрой для Gamecube, ещё в 2005 году. Очень трудно поверить, что прошло 18 лет, — сейчас мне 24 и я вновь с игрой. Спасибо, папа.
Игра года, детка!
Некоторые игроки оставили шуточные комментарии про причёску Леона и похорошевшую Эшли со времён оригинальной Resident Evil 4.
Если бы у меня была такая Эшли, я, может, и не женился бы.
Почему в расширенном издании нет номера парикмахера Леона?
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Ремейк Resident Evil 4 доступен на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.
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