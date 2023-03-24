В «Твиттере» отберут галочки верификации у всех, кто не подписан на Twitter Blue

Руководство «Твиттера» сообщило, что уже с 1 апреля соцсеть будет забирать галочки верификации у аккаунтов, которые не подписаны на Twitter Blue или на корпоративный план, который со следующего месяца будет стоить $ 1 тыс. в месяц.

1 апреля мы начнём сворачивать нашу устаревшую проверенную программу и удалять устаревшие галочки верификации. Чтобы сохранить синюю галочку в «Твиттере», пользователи могут подписаться на Twitter Blue.

Недавно площадка сделала подписку Twitter Blue во всём мире. Вероятно, так компания хочет получить дополнительные источники дохода. Это одно из многих изменений работы соцсети, которые ввёл Илон Маск после покупки площадки.

Напомним, «Твиттер» начал ставить галочки на проверенные профили в 2009 году. Галочка подтверждает, что тот или иной политик, бизнесмен, общественный деятель или звезда шоу-бизнеса — реальный человек или его представитель.