Режиссёр «Шазама 2» отверг обвинения в дипфейке Галь Гадот

Внимание: в тексте есть небольшие сюжетные спойлеры к фильму «Шазам! Ярость богов».

Фанаты киновселенной DC уже в курсе, что в «Шазаме! Ярость богов» есть камео Чудо-женщины в исполнении Галь Гадот. Недавно прокатился слух, что героиню в ленте воплотила не сама актриса, а её дипфейк. Режиссёр картины Дэвид Ф. Сандберг опроверг эти домыслы.

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Да, это действительно была Галь Гадот в роли Чудо-женщины в «Шазаме! Ярость богов». Это не дипфейк, как считали некоторые.

Чудо-женщина в «Шазаме! Ярость богов» появляется на похоронах Билли Бэтсона, чтобы починить посох Волшебника и воскресить Билли. Но из-за некоторых фотографий со съёмочной площадки, где засветилась актриса Тейлор Кэхилл в образе Чудо-женщины, некоторые фанаты подумали, что на тело девушки наложили лицо Гадот.

Сандберг пояснил, что они сначала сняли сцену с Тейлор Кэхилл, чтобы правильно выставить освещение. Галь Гадот просто не успела приехать на эту «примерку».

Мы сняли сцену с Тейлор, чтобы выяснить, какое освещение нам нужно было получить с Галь, поскольку она тогда не смогла приехать в Атланту.

Актёр Закари Ливай, который сыграл главную роль в оригинальном «Шазаме» и вернулся к ней в «Шазаме! Ярость богов», объяснил, почему вторая часть проваливается в прокате. По его словам, вся команда авторов и актёры создали прекрасный фильм, но обстоятельства сложились не так, как планировалось.