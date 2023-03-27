«Крик 6» с Дженной Ортегой выйдет в онлайне 25 апреля
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«Крик 6» — один из самых популярных фильмов 2023 года, выйдет в онлайне уже 25 апреля. Об этом сообщило издание The Hollywood Handle. Премьеры ленты в кинотеатрах состоялась 10 марта, то есть в сеть фильм выложат через 45 дней.
Информацию о релизе в онлайне не подтверждала сама Paramount Pictures, однако дата звучит реалистично, поскольку кинокомпания выпускает свои картины в онлайне примерно через такое же время после премьеры в кинотеатрах.
Фото: Twitter
«Крик 6» — новая часть франшизы про убийцу с жуткой кричащей маской. Шестая част получила положительные отзывы от критиков и аудитории, а также собрала неплохую кассу. Одну из главных ролей в фильме сыграла Дженна Ортега.
Ранее сообщалось о планах на седьмую часть франшизы.
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