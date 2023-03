Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» стала самой продаваемой игрой февраля

Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» — самая продаваемая игра февраля 2023 года, несмотря на очередной скачок продаж ремейка The Last of Us. Этой информацией поделился известный аналитик Мэт Пискателла.

По данным Мэта, в прошедшем феврале Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой на Xbox Series, PlayStation 5 и на ПК в Steam. Пискателла отметил, что новое приключение по вселенной «Гарри Поттера» — самая продаваемая игра текущего года. Она без проблем обошла по продажам хитовые Call of Duty: Modern Warfare 2, ремейк Dead Space, Madden NFL 23 и FIFA 23.

Топ-10 самых продаваемых игр февраля на всех платформах (по данным Мэта Пискателлы)

Hogwarts Legacy. Call of Duty: Modern Warfare 2. Dead Space (ремейк). Madden NFL 23. FIFA 23. The Last of Us (ремейк). Elden Ring. Wild Hearts. Like a Dragon: Ishin! Octopath Traveler 2.

Геймер и фанат «Гарри Поттера» под ником Alex Trin недавно разработал модификацию, которая локализует на русский язык все текстуры и надписи в Hogwarts Legacy. Автор «кириллизировал» более 50 шрифтов, которые изначально доступны только на латинице, — при том, что многих из них нет в свободном доступе.