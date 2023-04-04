Activision потребовала удалить карты в Fortnite, скопированные из серии Call of Duty

22 марта Epic Games выпустила для Fortnite на ПК приложение Unreal Editor — улучшенную версию творческого режима игры. Оно позволят геймерам проектировать, разрабатывать и публиковать игры и различный контент прямо внутри знаменитого боевика без одобрения издателя.

Пользователи тут же начали воссоздавать локации из других игр — одними из самых популярных стали карты Rust и Shipment из серии Call of Duty. Судя по всему, издательству Activision не понравился такой подход игроков, поэтому компания начала кидать жалобы на подобный контент. В результате клоны Rust, Shipment и других карт пропали из Fortnite по требованию правообладателя.

Создатели карт заявили, что больше не будут переносить локации из других игр в Fortnite, — о запрете на это сообщается в том числе в пользовательском соглашении Unreal Editor. Сами Activision и Epic Games пока не комментировали инцидент.