Сборник из шести частей Final Fantasy Pixel Remaster выйдет на русском языке
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Стало известно, что сборник Final Fantasy Pixel Remaster выйдет на русском языке для Nintendo Switch и PS4. До этого релиз игры состоялся на ПК и мобильных устройствах, и русский язык там тоже был.
Final Fantasy Pixel Remaster — сборник обновлённых шести основных частей франшизы Final Fantasy. Авторы перерисовали пиксельную 2D-графику, ввели обновлённые элементы управления, модернизировали интерфейс и разработали другие функции для более удобного игрового процесса.
Final Fantasy Pixel Remaster выйдет на PS4 и Nintendo Switch 19 апреля. Купить можно будет либо сборник целиком, либо каждый проект из него отдельно.
Видео доступно на YouTube-канале FINAL FANTASY. Права на видео принадлежат Square Enix.
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