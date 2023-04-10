В приложении YouTube для iOS скоро появится улучшенное качество видео в 1080p

Видеохостинг YouTube в ближайшие недели планирует обновить iOS-версию — там будут доступны видео в качестве 1080p Premium с увеличенным битрейтом.
В Google отмечают, что это сделает ролики «более чёткими и чистыми». Особенно сильно разница будет заметна в видео с большим количеством деталей и резкими движениями — например, в спортивных или игровых обзорах.
Фото: 9to5google
При этом функция будет доступна только обладателям платной подписки YouTube Premium. В будущем Google также планирует перенести режим и на Android.
А уже сегодня пользователи YouTube Premium на мобильных устройствах смогут ставить видео в очередь, чтобы проигрывать их после текущего.
Фото: 9to5google
Кроме того, платформа официально вводит Smart Downloads — возможность автоматически сохранять рекомендованные видео для последующего офлайн-просмотра.
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