В Китае предложили регулировать нейросети, чтобы они отражали «ценности социализма»

Управление по вопросам киберпространства Китая представило проект о регулировании сервисов на основе генеративного искусственного интеллекта. По задумке авторов, нейросети должны будут отражать ценности социализма, создавать только правдивый контент и следить за тем, чтобы персональная информация жителей страны не попадала в руки третьим лицам.
Кроме того, ИИ-сервисы не должны будут призывать к расколу страны, «подрыву социалистического строя или национального единства Китая». Нейросетям также будет запрещено генерировать запрещённый контент, включая терроризм, насилие, порнографию и ксенофобию.
Правительство Китая пока не одобрило законопроект — авторы решили сперва вынести его на общественное обсуждение. Если его примут, то КНР станет первой страной, где к чат-ботам и нейросетям применят ограничительные меры.
- 11 апреля 2023
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