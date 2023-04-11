На музыкальном YouTube-канале Lofi Girl появился второй персонаж — это сосед девушки

Популярный YouTube-канал Lofi Girl, на котором непрерывно идут трансляции с музыкой для концентрации (обычно его включают во время работы за компьютером или учёбы), обновил графическое содержание эфиров.
Вчера на экране вместо привычной девушки, которая делает уроки, появилась картинка с дверью и таймером.
Фото: Lofy Girl
По его истечении в кадре появился мальчик с собакой. Изначально пользователи предположили, что авторы канала решили заменить персонажа, но вскоре оказалось, что парень живёт в доме напротив девушки, а она вернулась на трансляцию.
Фото: Lofy Girl
Сейчас на YouTube-канале Lofy Girl проходит сразу три трансляции с музыкой. На двух занимается и отдыхает Лофи, а третья посвящена мальчику — при этом на ней играет не лоу-фай, а синтвейв.
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