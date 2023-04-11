Три команды из России проиграли во втором раунде RMR-отбора к парижскому мэйджору по CS:GO

Российский состав Cloud9 по CS:GO неожиданно уступил украинской Monte в матче второго раунда отборочного RMR-турнира к чемпионату мира BLAST.tv Paris Major 2023 — встреча на карте Mirage завершилась со счётом 9:16.
Второй раунд турнира также неудачно сложился для других отечественных команд: Aurora с минимальным отставанием уступила Heroic (14:16, Mirage), а Team Spirit провалила встречу с болгарской 500 (11:16, также Mirage). В итоге «драконы» оказались в шаге от вылета с RMR-турнира.
Победу смогла одержать только forZe, которая обыграла ENCE на карте Anubis — 16:14.
Фото: HLTV
Второй отборочный RMR-турнир на мэйджор для европейских команд проходит с 11 по 15 апреля. Для выхода на главный турнир по Counter-Strike нужно выиграть три матча из пяти.
- 11 апреля 2023
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