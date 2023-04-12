Российский шутер «Калибр» вышел в Steam
Поделиться
Российская многопользовательская онлайн-игра «Калибр» добралась до Steam. Ранее игра была доступна только в собственном лаунчере проекта, сейчас же в шутер можно полностью бесплатно сыграть на платформе Valve.
К релизу игры на новой площадке разработчики также подготовили задание «Добро пожаловать в Steam». В период с 12 по 19 апреля пользователи смогут получить 400 внутриигровых монет за вход и выполнение квеста ежедневно — всего за неделю можно заработать 3200 игровой валюты.
«Калибр» — тактический командный шутер от третьего и от первого лица про современный спецназ. Игрокам доступны четыре класса, три режима и десятки проработанных карт. Релиз игры в формате открытой беты состоялся осенью 2019 года.
Комментарии
- 12 апреля 2023
-
14:22
-
14:12
-
13:54
-
13:38
-
13:31
-
13:09
-
12:56
-
12:41
-
12:33
-
12:13
-
11:54
-
11:31
-
11:09
-
10:53
-
10:29
-
10:07
-
09:42
-
09:16
-
08:51
-
08:22
-
01:08
-
00:33
-
00:15
-
00:08
- 11 апреля 2023
-
23:45
-
23:22
-
21:52
-
21:22
-
20:37
-
20:00
-
19:42
-
19:27
-
19:25
-
18:57
-
18:53
Партнерский контент