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В Hogwarts Legacy фразы в диалогах стали менее расплывчатыми

В Hogwarts Legacy фразы в диалогах стали менее расплывчатыми
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Многие геймеры, которые начали играть в Hogwarts Legacy, жаловались на недостаточно точные фразы героев — некоторым они кажутся слишком расплывчатыми. В них сложно уловить агрессию или, наоборот, чрезмерную мягкость. Энтузиаст предложил решить эту проблему с помощью мода Accurate Dialogue Choices. Он делает расплывчатые формулировки более точными и понятными.

Мод позволяет или уточнить ту или иную фразу перед ответом, или увидеть игроку полную реплику, которую хочет выдать тот или иной персонаж.

Как добавить мод Accurate Dialogue Choices в Hogwarts Legacy

Модификацию можно скачать на сайте Nexus Mods по этой ссылке.

Фото: Nexus Mods

Hogwarts Legacy вышла 10 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series и получила отличные отзывы со стороны игроков.

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