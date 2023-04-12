В Hogwarts Legacy фразы в диалогах стали менее расплывчатыми
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Многие геймеры, которые начали играть в Hogwarts Legacy, жаловались на недостаточно точные фразы героев — некоторым они кажутся слишком расплывчатыми. В них сложно уловить агрессию или, наоборот, чрезмерную мягкость. Энтузиаст предложил решить эту проблему с помощью мода Accurate Dialogue Choices. Он делает расплывчатые формулировки более точными и понятными.
Мод позволяет или уточнить ту или иную фразу перед ответом, или увидеть игроку полную реплику, которую хочет выдать тот или иной персонаж.
Как добавить мод Accurate Dialogue Choices в Hogwarts Legacy
Модификацию можно скачать на сайте Nexus Mods по этой ссылке.
Фото: Nexus Mods
Hogwarts Legacy вышла 10 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series и получила отличные отзывы со стороны игроков.
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