В Mafia 4 могут добавить мультиплеер — впервые в серии

Разработка новой части Mafia в самом разгаре, поэтому её авторы из студии Hangar 13 активно ищут новых сотрудников. Пользователи Reddit обратили внимание на свежие вакансии студии.
В них говорится о поиске человека, который выступит ведущим дизайнером ИИ. В его обязанности будет входить реализация стелс-элементов и улучшение геймплея различными фишками. Судя по всему, в игру хотят внедрить элементы стелса.
Также была опубликована вакансия старшего системного дизайнера, у которого должен быть опыт работы с ААА-проектами, многопользовательскими играми и играми-сервисами. Исходя из этой вакансии, можно предположить, что в новой части Mafia будут онлайн-элементы, которых никогда не было ранее.
Ранее была информация о сюжете Mafia 4. Игра якобы станет приквелом всей трилогии и расскажет о приходе семьи Сальери в США и начале криминальной деятельности дона в Лост-Хэвене.
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