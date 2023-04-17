PGG, Pure и gpk: десятки про-игроков могут быть причастны к подставным матчам по Dota 2

Блогер Morf-designer выпустил вторую часть расследования о системе организации подставных матчей по Dota 2.

Он выложил аудиозаписи с голосом некоего Сергея — утверждается, что желающие подзаработать киберспортсмены обращаются к нему или его помощникам, а те делают большие ставки на нужный результат за процент участникам этих матчей.

По информации блогера, в компанию, которая занималась такими играми, входили в том числе Владимир PGG Аносов и Никита Daxak Кузьмин. Позже к ним подключились другие киберспортсмены: Flow, Sonic, Maestro и другие.

Далее Сергей отмечает, что играть «на контору» ради денег стали готовы геймеры более высокого уровня из топ-команд: например, Вадим Sedoy Мусорин или нынешний саппорт Virtus.pro Олег sayuw Каленбет.

Автор видео также упомянул более десяти других игроков, а в конце ролика обратил внимание на известных игроков, которые тесно связаны с участниками подставных матчей и играли с ними в одних командах. В список вошли Данил gpk Скутин, Иван Pure Москаленко (оба — BetBoom Team) и Владислав Antares Кертман (экс-HellRaisers).

Видео доступно на YouTube-канале Morf. Права на видео принадлежат Morf.

Morf-designer не привёл подтверждений своим словам, кроме речи самого Сергея. Несколько упомянутых в ролике киберспортсменов уже опровергли какую-либо связь с организаторами подставных матчей.

Первый ролик блогера на данную тему вышел 5 апреля. После этого команда первого дивизиона Dota Pro Circuit в Восточной Европе HYDRA исключила из своего состава Анатолия Lefitan Крупнова — позже он признался, что делал ставки на свои матчи и использовал читы во время игр.