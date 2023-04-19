Blizzard заблокировала более 100 тыс. читеров в Overwatch 2 за полгода

Blizzard опубликовала в своём блоге большой пост, посвящённый инициативе «Защитная матрица». Это некий свод принципов компании для Overwatch 2, на который разработчики опираются при поддержке шутера.
Разработчики заявили, что c релиза игры в октябре 2022 года заблокировали больше 100 тыс. аккаунтов, которые использовали читы. Чаще всего читеры использовали самые популярные программы для нечестной игры вроде Wallhack (просмотр через стены) и Aimbot (автоматическое наведение прицела на противников). Как рассказали авторы, иногда они блокировали до 5 тыс. читеров в неделю.
Помимо борьбы с нечестными игроками, в Blizzard продолжают поддерживать инклюзивность и позитивную атмосферу в матчах Overwatch 2. Авторы планируют внедрить в игру специальные системы, которые будут отслеживать токсичное поведение, оскорбления и другие нарушения правил и каким-то образом предотвращать их.
В заключении Blizzard призвала игроков использовать систему жалоб в Overwatch 2 всякий раз, когда они встречаются с читерами или токсичными пользователями. Разработчики отметили, что репорты очень помогают им с обнаружением нечестных и невежливых игроков.
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