Ubisoft отменила королевскую битву по Splinter Cell прямо перед анонсом — слух

На форуме 4chan появилась информация от пользователя, который рассказал ещё об одной отменённой игре Ubisoft. Речь идёт о королевской битве по вселенной Splinter Cell, которая должна была выйти с подзаголовком Hunters. Автор заявляет, что был одним из тестеров проекта прямо перед тем, как его отменили.
Splinter Cell: Hunters должна была стать гибридом королевской битвы и режима «Шпионы против наёмников» из Blacklist. Пользователям нужно было заниматься устранением важных целей, попутно сражаясь с другими игроками и ботами. Среди особенностей отмечаются привычные для серии скрытные механики, множество гаджетов и несколько классов.
Кроме того, в Hunters были механики, напоминающие Escape from Tarkov. Например, выжившие могли находить редкие предметы и вооружение, а затем покинуть карту в целости и сохранности. Отмечается, что игра была уже на финальной стадии, как вдруг Ubisoft её отменила — «буквально за недели до анонса», рассказал автор слуха.
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