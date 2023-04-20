Ubisoft отменила королевскую битву по Splinter Cell прямо перед анонсом — слух

На форуме 4chan появилась информация от пользователя, который рассказал ещё об одной отменённой игре Ubisoft. Речь идёт о королевской битве по вселенной Splinter Cell, которая должна была выйти с подзаголовком Hunters. Автор заявляет, что был одним из тестеров проекта прямо перед тем, как его отменили.

Splinter Cell: Hunters должна была стать гибридом королевской битвы и режима «Шпионы против наёмников» из Blacklist. Пользователям нужно было заниматься устранением важных целей, попутно сражаясь с другими игроками и ботами. Среди особенностей отмечаются привычные для серии скрытные механики, множество гаджетов и несколько классов.

Кроме того, в Hunters были механики, напоминающие Escape from Tarkov. Например, выжившие могли находить редкие предметы и вооружение, а затем покинуть карту в целости и сохранности. Отмечается, что игра была уже на финальной стадии, как вдруг Ubisoft её отменила — «буквально за недели до анонса», рассказал автор слуха.