Представлен проект виртуального стадиона по киберспорту: можно будет оказаться внутри игры

Компания Virtex Stadium представила новую технологию для просмотра киберспортивных матчей.
Приложение на ПК позволит глубже вовлечь зрителей в Сети: например, они смогут «посетить» матч, оказавшись на трибуне виртуального стадиона.
Также предполагается, что зрители получат возможность оказаться непосредственно на арене (например, на карте в Counter-Strike).
Видео доступно на YouTube-канале Virtex Stadium. Права на видео принадлежат Virtex Stadium.
На данный момент технология находится на стадии закрытого бета-тестирования. Первой дисциплиной, над которой работает Virtex Stadium, станет шутер CS:GO.
Пока неизвестно, будет ли Virtex дорабатывать технологию к релизу Counter-Strike 2. Также не сообщается о каких-то соглашениях с организаторами турниров.
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