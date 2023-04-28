В Госдуме рассказали, что нужно для блокировки YouTube в России

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин недавно заявил, что в ближайшее время заблокировать YouTube в России вряд ли получится. По его слоаам, только при появлении сильного отечественного аналога в России можно спокойно блокировать американский видеохостинг.
Горелкин добавил, что VK уже готовит апгрейд видеосервиса, который сможет конкурировать с американским видеогигантом.
Мы 20 лет так или иначе поддерживали иностранную инфраструктуру, помогали ей развиваться, формировали конкурентную среду. И в этой конкурентной среде выиграл американский видеохостинг. Смешно думать, что аналог появится за год. Это большая работа. Насколько мне известно, готовится апгрейд видеосервиса «ВК». Я верю, что они могут создать то, что сможет конкурировать в перспективе.
В России начали обсуждать блокировку YouTube весной 2022 года. В апреле прошлого года Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с российских СМИ, в том числе с каналов издания «Политическая Россия». В ведомстве считают блокировки нарушением принципов свободного распространения информации. Но видеосервис отказал, однако его в итоге не заблокировали.
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