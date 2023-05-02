«Худшая игра Arkane» — критики громят вампирский шутер Redfall от авторов Prey

Вместе с полноценным релизом на всех платформах пресса выпустила первые обзоры Redfall — вампирского шутера от студии Arkane Austin, создателей Prey. Судя по всему, разработчикам не удалось создать скрытый хит.

На момент публикации заметки средний рейтинг проекта на агрегаторе Opencritic составляет 65 баллов из 100, а на Metacritic — 63 балла из 100. В своих рецензиях критики громят новинку за невероятное количество багов, простейший для студии дизайн уровней, ужасный искусственный интеллект ботов и неинтересную боевую систему.

Из плюсов некоторые критики отмечают разве что персонажей и необычный вампирский сеттинг, который раскрывается по новому в кооперативе с друзьями.

Фото: Opencritic

Фото: Metacritic

Некоторые отрывки из рецензий критиков

Redfall пытается откусить гораздо больше, чем может проглотить. У игры практически нет интересных механик и ситуаций, а её производительность плачевна. Несмотря на проблемы игры, я бы очень хотел полюбить её, но она просто не отвечает мне взаимностью.

В Redfall нет ни единого элемента, за которые мы любим студию Arkane.

Redfall — худшая игра Arkane. Увлекательного сеттинга и некоторых остатков привычной геймплейной формулы недостаточно для преодоления многочисленных проблем игры: от топорного управления и блеклого дизайна до скучного повествования и кучи технических проблем.

Увлекательному сеттингу в Redfall мешает поверхностные механики и отсутствие идентичности.

В Redfall есть некоторые хорошие идеи (особенно в дизайне уровней), но их недостаточно, чтобы конкурировать с блестящими работами самой Arkane.

В некоторых аспектах Redfall кажется незавершённой игрой, но в ней много контента, который наверняка зацепит вас на 20 часов. А может и дольше, если вы любите вампирский сеттинг.

Redfall наверняка окажется самой низкооценённой игрой Arkane, но в одиночку или с друзьями в неё должен сыграть каждый поклонник жанра.

Redfall доступна на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Проект вышел в том числе с озвучкой на русском языке.