Redfall сравнили на ПК, Xbox One и Xbox Series
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Шутер с вампирами Redfall уже вышел. Студия Arkane не сделала чудо — критики приняли тайтл очень прохладно, о чём говорят их оценки. Ужасным получилось даже техническое состояние проекта. Автор канала ElAnalistaDeBits сравнил версии игры на ПК, Xbox One и Xbox Series.
Если говорить в целом, то у всех версий есть различные проблемы с производительностью, однако на ПК тайтл выглядит лучше, чем на Xbox. Это касается теней, дальности прорисовки, отражений и текстур.
Фото: ElAnalistaDeBits
Фото: ElAnalistaDeBits
Фото: ElAnalistaDeBits
Фото: ElAnalistaDeBits
Что ещё стало известно из анализа
- Время загрузки на всех платформах очень быстрое. Загрузка происходит примерно за шесть секунд.
- У Xbox наблюдаются проблемы с отображением текстур, особенно это касается Xbox Series S.
- Как и говорилось ранее, у Redfall на Xbox нет 60 FPS. Авторы уже работают над этим режимом.
Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits, Bethesda.
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