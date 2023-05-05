Фильм «Стражи Галактики 3» начали показывать в США, Европе и Азии

Сегодня 5 мая, а значит, состоялась премьера фильма «Стражи Галактики 3» в США, Азии и европейских странах. Прокат ленты в России не состоится, поскольку компания Disney приостановила деятельность в стране.

«Стражи Галактики 3» — последний фильм, в котором привычный состав Стражей можно увидеть в последний раз. После этой ленты команда уже никогда не будет прежней. Несмотря на это, сами Стражи не расформируются, а наоборот, продолжать существовать, но уже в другом виде.

Режиссёром ленты выступил Джеймс Ганн, который до этого снял прошлые две части франшизы. Главные роли в ленте исполнили Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста и другие.

Судя по отзывам критиков, которые появились ранее, у Ганна действительно получится достойный фильм, который качеством сильно выделяется на фоне последних проектов Marvel Studios.