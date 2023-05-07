Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Джеймс Ганн сообщил, что впервые не смог получить права на песню для «Стражей Галактики 3»

Отвечая на вопрос фанатов, сценарист фильма «Стражи Галактики 3» Джеймс Ганн рассказал, что впервые за историю франшизы не смог вставить ту музыку, которую хотел.

Проблемной стала композиция Russian Roulette, написанная в 1982 году американской рок-группой The Lords of the New Church — авторы фильма не смогли договориться с правообладателями.

Ранее я вставлял в фильм все песни, которые были в моём сценарии: иногда для этого нужно было сильно потрудиться. Но в третьем фильме я впервые не получил права на песню, которую хотел, из-за юридических баталий.

Завершающая часть трилогии «Стражи Галактики» получила высокие оценки критиков и зрителей.

Премьера фильма состоялась 5 мая. В России ленту уже можно посмотреть в Москве и Санкт-Петербурге в формате предсеансового обслуживания, в других городах страны «Стражей Галактики 3» начнут показывать с 11 мая.