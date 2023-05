Авторы Hogwarts Legacy и актёр Том Фелтон из «Гарри Поттера» готовят что-то для игры

Warner Bros. опубликовала таинственный тизер, в котором снялся актёр Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя из «Гарри Поттера». Судя по всему, авторы Hogwarts Legacy и Фелтон готовят что-то специально для игры.

В тизере можно увидеть самого Фелтона и услышать голос персонажа Hogwarts Legacy Себастьяна, который приветствует Фелтона. Том в ответ приветствует его, а потом можно увидеть название — Into the Shadows with Tom Felton. В конце показана дата, 9 мая. Похоже, именно в этот день игру ждёт нечто, связанное с актёром.

Маловероятно, что в игре появится сам Драко Малфой, однако Тома Фелтона могли пригласить для озвучки какого-нибудь нового персонажа.

Видео доступно на YouTube-канале BGA 2.0. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.