Авторы Hogwarts Legacy и актёр Том Фелтон из «Гарри Поттера» готовят что-то для игры

Warner Bros. опубликовала таинственный тизер, в котором снялся актёр Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя из «Гарри Поттера». Судя по всему, авторы Hogwarts Legacy и Фелтон готовят что-то специально для игры.
В тизере можно увидеть самого Фелтона и услышать голос персонажа Hogwarts Legacy Себастьяна, который приветствует Фелтона. Том в ответ приветствует его, а потом можно увидеть название — Into the Shadows with Tom Felton. В конце показана дата, 9 мая. Похоже, именно в этот день игру ждёт нечто, связанное с актёром.
Маловероятно, что в игре появится сам Драко Малфой, однако Тома Фелтона могли пригласить для озвучки какого-нибудь нового персонажа.
Видео доступно на YouTube-канале BGA 2.0. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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