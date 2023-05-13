В Forza Horizon 5 сыграли более 30 млн человек

Как обратил внимание фанатский аккаунт Xbox News, гоночная аркада Forza Horizon 5 преодолела отметку в 30 млн игроков. Информация о приблизительном числе пользователей основана на внутриигровом счётчике, отслеживающем статистику пользователей.

Фото: Twitter

Столь невероятного результата Horizon 5 смогла достичь спустя полтора года после релиза в ноябре 2021-го. В последний раз подобную статистику подводили в феврале: тогда общая пользовательская база составляла около 28 млн человек.

При этом всё ещё неясно, сколько геймеров купили игру, а сколько — поиграли по подписке Game Pass, в которой гонка доступна с момента выхода. Microsoft попросту не делится подобной статистикой. Сама Forza Horizon 5 доступна на ПК и консолях Xbox.