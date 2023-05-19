В «Дэдпуле 3» вернутся Сверхзвуковая боеголовка и Юкио

Издание Deadline сообщило, что актрисы Брианна Хильдебранд и Сиори Куцуна сыграют в «Дэдпуле 3». Хильдебранд играет Сверхзвуковую боеголовку из первой части франшизы, а Куцуна присоединилась во второй части — она играет Юкио.
О чём расскажет «Дэдпул 3», неизвестно. Детали сюжета держатся в секрете, однако в нём наверняка как-то задействуют мультивселенные и альтернативные реальности.
Роль Дэдпула исполнит Райан Рейнольдс, а к образу Росомахи вернётся Хью Джекман. Marvel Studios наверняка приготовила ещё какие-то сюрпризы, которые постарается держать в секрете до самой премьеры.
Лента выйдет в прокат 8 ноября 2024 года и станет первой в шестой фазе киновселенной Marvel. Несмотря на то что лента выйдет под крылом Disney, она будет взрослой, с большим количеством чёрного юмора.
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