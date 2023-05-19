Отношения героев в сериале «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» вдохновлены реальной историей

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Сюжет сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» расскажет о том, как Мэгги отправится с Ниганом в Нью-Йорк, чтобы спасти своего сына Хершела. Напомним, в седьмом сезоне основного сериала Ниган убил Глена — мужа Мэгги.

С тех пор девушка не может простить бывшего злодея за его действия, однако она вынуждена объединить с ним силы ради общей цели. Как рассказала шоураннер Эли Джорне, взаимодействие Нигана и Мэгги было вдохновлено реальной историей.

В основе реальной истории лежала ситуация, когда женщина общалась с мужчиной, убившим её сына.

Со временем они сформировали эти отношения, и для неё эти отношения с убийцей её сына стали единственным выходом. Для этих людей существует единственный человек во всём мире, который связан с этим событием так же, как и они.

«Ходячие мертвецы: Мёртвый город» начнёт выходить на канале AMC c 18 июня. Всего будет шесть эпизодов.