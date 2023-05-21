Cosmo стала чемпионом России по киберспорту в дисциплине CS:GO
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В Уфе завершается чемпионат России по компьютерному спорту – 2023, сегодня определятся победители турниров во всех шести дисциплинах.
Соревнования в CS:GO завершились победой команды Cosmo из Томской области — в финале она переиграла сборную СПбГУ со счётом 2:1.
Сильнейшим игроком страны в StarCraft II стал Яков YoungYakov Моисеенко, Александр XBR Salie1 Холкин — чемпион по гонкам на дронах DCL – The game.
В других соло-дисциплинах главные награды забрали Алексей 2D_Girl Баранов (Tekken 7) и Данил Danilka Орешкин (Clash Royale). После небольшой паузы состоится последний финал — по дисциплине Dota 2.
Чемпионат России по киберспорту проходит в комплексе «Уфа-Арена», общий призовой фонд составляет 5 млн рублей.
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