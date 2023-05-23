В Steam вышла демоверсия хоррора Amnesia: The Bunker
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Frictional Games выпустила демоверсию Amnesia: The Bunker. Сыграть в хоррор могут пользователи Steam — пробная версия доступна в том числе и в России. Размер проекта составляет всего 3,3 ГБ.
Amnesia: The Bunker — четвёртая часть в серии хорроров от шведской студии Frictional Games. События игры развернутся в бункере времён Первой мировой войны. Солдату французской армии Анри Клеману нужно во что бы то ни стало покинуть ужасающее место и выбраться на поверхность. Однако сделать это не так-то просто, ведь его преследует вездесущий монстр, реагирующий на каждый звук.
Релиз Amnesia: The Bunker состоится 6 июня — в один день с Diablo 4. Игра будет доступна на ПК и консолях с субтитрами на русском языке.
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