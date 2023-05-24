Ubisoft пояснила статус ремейка «Принца Персии: Пески времени»

Продюсер ремейка «Принц Персии: Пески времени» Жан-Франсуа Нау заявил, что разработка игры всё ещё на начальном этапе и на июньской презентации Ubisoft Forward её точно не покажут. Ubisoft Montreal только начала формировать команду, создавать ранние прототипы и тестировать элементы геймплея. По словам авторов, в этом году по игре точно не будет каких-либо новостей.

Авторы в своей работе используют документацию оригинальной «Принц Персии: Пески времени» — это поможет им сохранить её особенности в ремейке. Плюс к этому в документации описано то, что было сложно воплотить в «Песках времени» 20 лет назад.

Разработчики постараются угодить и фанатам оригинальной игры, и тем, кто вообще не знаком с серией. В разработке они постараются сохранить баланс между акробатикой, боем и решением головоломок.

Ubisoft ранее отмечала, что не собирается заниматься ремейками других частей Prince of Persia. Команда хочет сосредоточить силы на «Песках времени».

Компания передала разработку ремейка «Песков времени» Ubisoft Montreal весной прошлого года. Именно эта студия и создала оригинал.