От сериала про Джона Сноу из «Игры престолов» могут отказаться

Ранее анонсированный спин-офф «Игры престолов» про Джона Сноу может не увидеть свет. Велик шанс, что продюсеры откажутся от этого шоу и свернут его производство. Об этом рассказала глава подразделения HBO по созданию сериалов Франческа Орси. Она отметила, что сейчас идёт активная работа со сценаристами проекта. При этом неизвестно, связано ли её предостережение с забастовкой Гильдии сценаристов США.

Сейчас мы активно работаем со сценаристами, чтобы подготовить его к потенциальному зелёному свету, но на данный момент никаких гарантий, что он продёт весь производственный путь.

При этом производство второго сезона «Дома дракона» идёт полным ходом. Сюжет продолжения полностью написан, и съёмочная команда продолжает свою работу в Великобритании. Это значит, что второй сезон наверняка выйдет в срок, если в производство не вмешаются какие-то другие неожиданные проблемы. Премьера должна состояться в 2024 году на HBO Max.