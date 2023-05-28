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«Русалочка» соберёт $ 200 млн за первые выходные — это выше ожиданий аналитиков

«Русалочка» соберёт $ 200 млн за первые выходные — это выше ожиданий аналитиков
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26 мая состоялась мировая премьера фильма «Русалочка». Сообщается, что в первый день картина заработала $ 38 млн только в США. Аналитики уверены, что к сегодняшнему дню картина соберёт в мировом прокате $ 200 млн.

Эксперты немного повысили прогноз — ранее они были уверены, что за четыре выходных дня в честь Дня поминовения в США ремейк в сумме заработает более $ 180 млн. Издание Deadline также выяснило, что у «Русалочки» невероятно дорогая рекламная кампания — её оценили в $ 80 млн. В продвижении ленты участвуют McDonald’s, Amazon, Spotify и масса других популярных брендов.

«Русалочка» рассказывает о подводной принцессе Ариэль, которая влюбляется в человека и идёт на сделку с ведьмой Урсулой. Русалка получает ноги, но лишается своего прекрасного голоса. Главную роль в ремейке исполнила американская актриса Холли Бейли.

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